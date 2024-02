II Liga: Marítimo deu a volta ao Benfica B nos Barreiros

A formação lisboeta abriu o marcador por intermédio de Pedro Santos, aos 36’, mas os madeirenses restabeleceram a igualdade em cima dos 45’, através de René Santos.

No segundo tempo, Platiny (49’) e Lucas Silva (77’) assinaram golos que operaram a reviravolta que deixou o Marítimo a três pontos do 3.º colocado, o Nacional, que conta com menos um jogo por força do adiamento do duelo que estava agendado para decorrer na manhã deste domingo.