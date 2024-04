II Liga: Marítimo bate Vilaverdense e pressiona Nacional

O Marítimo venceu hoje o Vilaverdense, por 0-2, que jogo da 30.ª jornada da II Liga de futebol que permitiu aos verde-rubros colocarem-se a dois pontos do Nacional, que segue no 3.º lugar e só joga amanhã em casa diante do Benfica B. Para o duelo frente ao ‘lanterna vermelha’, Fábio Pereira operou duas alterações no onze que apresentou há uma semana frente ao Santa Clara (0-0). Como esperado, o técnico verde-rubro fez regressar Guirassy ao meio campo, por troca com Bernardo Gomes. Mas a grande novidade foi a titularidade de Borukov, que rendeu Bruno Xadas.

Os verde-rubros assumiram as rédeas do jogo desde o apito inicial e assinaram as principais ocasiões de golo no primeiro tempo, que contou com uma boa réplica dos locais. Mas o marcador só foi aberto num lance de bola parada.

Euller Silva, na conversão de um livre direto em zona frontal, desfez a igualdade aos 39 minutos, embora o esférico tenha desviado num defesa contrário.

A toada manteve-se no segundo tempo, com os insulares a ampliarem a vantagem aos 62 minutos. Renê Santos roubou a bola a Ericson em zona proibida, mesmo em cima da meia-lua, e deu para a esquerda, onde estava Higor Platiny, que finalizou com a baliza praticamente escancarada.

Onze do Marítimo: Samu Silva; Tomás Domingos, Rodrigo Borges, Jr. Almeida, China; René Santos, Guirassy, Euller, Borukov, Lucas, Higor Platiny. Suplentes do Marítimo: Pedro Teixeira, Zainadine Júnior, Dylan Collard, Diogo Mendes, Bruno Xadas, João Tavares, Bernardo Gomes, Francisco Gomes, Edgar Costa. Onze do Vilaverdense: Rogério Santos, Bakary Konaté, João Batista, Carlos Freitas, Nor Maviram, Ericson, Momo Sacko, Bruno Silva, André Soares, Armando Lopes, Gonçalo Teixeira Suplentes do Vilaverdense: Cajó, Laércio, Rohun Kawale, Jude Burst, Ansu Fati, Boubacar Hanne, Sherwin Seedorf