II Liga: Há novo golo no dérbi!

Do descanso voltaram os mesmos onzes, e um Nacional obrigado a marcar para reentrar na discussão do resultado, favorável por 2-0 ao Marítimo.

Mas o Marítimo voltou mais tranquilo e confiante para etapa complementar, e também muito mais perigoso, destacando-se José Bica, que aos 49’ rematou com estrondo à trave da baliza nacionalista.

A equipa de Tiago Margarido reagiu, dispondo de duas boas ocasiões de perigo, por intermédio de Gustavo Silva e Luís Esteves.

A insistência do Nacional deu frutos aos 68, mas com uma oferta de Amir, que foi muito mal batido no remate de Carlos Daniel.

2-1 no dérbi da Madeira!