II Liga: Estádio da Madeira de ‘portas abertas’ para o jogo de consagração

Com o regresso à I Liga assegurado, o Nacional anunciou esta quarta-feira que as portas do Estádio da Madeira estarão abertas, sem necessidade de compra de ingresso, para o último encontro da temporada.

Os madeirenses recebem o Mafra no domingo, pelas 16h30.

O acesso a este desafio da 34.ª jornada da II Liga é gratuito desde que os adeptos se apresentem com um adereço alusivo ao emblema alvinegro.

O clube recomenda a chegada atempada ao estádio de forma a evitar filas. As portas abrem às 15h00 e a lotação é limitada ao número de lugares disponíveis.

O Nacional, recorde-se, chega à derradeira ronda do campeonato com menos dois pontos que o líder Santa Clara, o que significa que tem a possibilidade de festejar o título de campeão.

Para tal acontecer, o conjunto orientado por Tiago Margarido tem de vencer o duelo com os mafrenses e os açorianos não podem ganhar à UD Leiria, numa partida que se inicia à mesma hora na ilha açoriana de São Miguel.