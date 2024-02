II Liga: Esperados 300 adeptos do Marítimo em Mafra

O Marítimo visita o Mafra este domingo, pelas 11h00, em jogo da 23.ª jornada da II Liga.

Nas bancadas do Estádio Municipal de Mafra, com capacidade para 1.200 espectadores sentados, estarão sensivelmente 300 adeptos do Marítimo, naquela que será, até ao momento, uma das maiores deslocações de entusiastas verde-rubros esta temporada.

O JM sabe que já não há ingressos para bancada destinada a adeptos visitantes.

O Marítimo é 4.º classificado da II Liga com 40 pontos, já o Mafra está no 9.º lugar com 30.