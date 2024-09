O lateral-direito Igor Julião renovou pelo Marítimo até 2027.

O clube demonstra assim estar satisfeito com o desempenho do futebolista e estendeu o contrato com o mesmo.

“Sinto-me muito feliz pela renovação. Estou aqui com o objetivo de devolver o Marítimo à Primeira Liga e tenho o sonho, a médio prazo, de disputar uma competição europeia ao serviço do clube”, refere o jogador, na informação disponibilizada no site do clube.

“Em termos pessoais os meus objetivos alinham-se com os da equipa. Tenho a certeza de que se eu estiver bem, der o meu melhor, a equipa vai atingir as suas metas. O meu objetivo é sempre ajudar o Marítimo da melhor forma”, vincou.