I Liga: V. Guimarães trava Benfica no ‘castelo’

Em duelo da 21.º jornada da I Liga, o Vitória de Guimarães empatou este domingo com o Benfica, a duas bolas, no Estádio D. Afonso Henriques.



Tiago Silva (36’ g.p.) e André Silva (60’) marcaram para os minhotos e Rafa Silva (40’) e Arthur Cabral (90’) para os lisboetas.

Com este resultado o Benfica segue na liderança da prova, com 52 pontos, os mesmos que o Sporting que tem menos um jogo, enquanto que o V. Guimarães está no 5.º lugar, com 40 pontos, os mesmos que o 4.º SC Braga.