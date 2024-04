Governo Regional com voto de louvor a Olga Chramko

Em conselho de Governo Regional, o Executivo aprovou o voto de louvor público à mesatenista “Olga Chramko, a Associação Cultural e Desportiva da Ponta do Pargo e a Associação de Ténis de Mesa da Madeira, por conquistar o título de campeã nacional, na variante de singulares femininos, no Campeonato Nacional Individual de Seniores, na modalidade de ténis de mesa”.

A mesatenista de origem russa, de 47 anos, que alinha no Ponta do Pargo conquistou a Taça de Portugal no passado dia 24 de março, repetindo os triunfos de 2016, 2018 e 2022.