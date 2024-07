O treinador Gareth Southgate deixou o cargo de selecionador da Inglaterra, anunciou hoje a federação de futebol do país, dois dias depois da derrota na final do Euro2024, destacando o trabalho feito ao longo de oito anos.

“Olhamos para o trabalho do Gareth com enorme orgulho, a sua contribuição para o desenvolvimento do futebol inglês, tem sido extraordinária”, refere a Federação Inglesa de Futebol (FA), em comunicado, destacando o recorde de vitórias conseguido por Southgate, desde 2016.

O organismo, que também agradece o trabalho do adjunto Steve Holland, lembra que entre 1966 e 2016, antes de Southgate assumir o comando, a seleção venceu sete partidas a eliminar, enquanto nos últimos oito anos ganhou nove.

“Ele [Gareth Southgate] ganhou mais jogos a eliminar, em oito anos, do que aqueles que ganhámos nos últimos 50 anos”, refere a FA, tendo em conta as partidas ganhas em dois campeonatos europeus e dois mundiais no tempo regulamentar, no prolongamento e no desempate por grandes penalidades.

A federação lembra que a seleção inglesa esteve “muito perto de vencer”, em casa, o Euro2020, disputado em 2021 devido à pandemia de covid-19, e há dois dias, o Euro2024.

Na final do Euro2020, os ingleses perderam com a Itália, por 3-2, no desempate por grandes penalidades, após o empate 1-1 no final do tempo regulamentar e do prolongamento, e no domingo passado foram derrotados por 2-1 pela Espanha, na final do Euro2024, que decorreu na Alemanha.

“Gareth tornou possível o trabalho que parecia impossível e estabeleceu bases sólidas para o futuro. É uma figura muito respeitada pelos jogadores, por todos aqui na FA e em todo o mundo do futebol”, escreve ainda o organismo.

A FA refere que a escolha do sucessor de Gareth Southgate “está em curso”, mas admite “uma solução provisória, caso seja necessária”, para a Liga das Nações, que decorrerá em setembro.

Numa mensagem divulgada nas redes sociais, Southgate assume ter sido “um privilégio liderar a seleção em 102 jogos”, e acrescenta: “Como um cidadão inglês orgulhoso, foi a honra de uma vida ter jogado e treinado a seleção de Inglaterra. Significou tudo para mim e dei tudo o que tinha. Mas é tempo de mudar e de um novo capítulo”.

Southgate, de 53 anos, assumiu, a título definitivo, o cargo de selecionador inglês em 30 de novembro de 2016, depois de ter estado dois meses como interino após a saída polémica de Sam Allardyce.

O técnico, que entre 2006 e 2010 orientou o Middlesbrough, vinculou-se à FA em 2014, tendo antes de chegar à seleção principal trabalhado com a equipa de sub-21.