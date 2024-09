A seleção portuguesa, detentora do título, conseguiu hoje a sua maior goleada em Mundiais de futsal, ao bater o Panamá, por 10-1, em jogo da primeira jornada do Grupo E da edição de 2024, que está a decorrer no Uzbequistão.

Jaime Penaloza (05 minutos), na própria baliza, Afonso Jesus (06 e 16), Bruno Coelho (08), Tomás Paço (11), Erick Mendonça (12), André Coelho (17 e 29), Kutchy (20) e Pany Varela (37) marcaram os golos de Portugal, com Alfonso Maquensi (35) a reduzir, de penálti.

Portugal, que tinha vencido o mesmo Panamá, por 9-0, no Mundial de 2016, defronta o Tajiquistão na quinta-feira e Marrocos no domingo, duas equipas que se defrontam ainda hoje na primeira jornada.