O experiente extremo ganês, Francis Cann, não vai continuar no Marítimo.

O futebolista, que tinha mais um ano de contrato com os verde-rubros e esteve no regresso da equipa ao trabalho, foi já hoje apresentado como futebolista dos japoneses do Consadole Sapporo, equipa que se encontra no último lugar do campeonato japonês. Com apenas 11 pontos em 22 jogos realizados, a equipa está a 12 pontos de um lugar de manutenção.

Francis Cann foi já hoje anunciado como reforço do clube japonês com a frase “Welcome to Consadole [Bem-vindo ao Consadole]”.