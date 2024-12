O Nacional perdeu ontem em Barcelos, diante do Gil Vicente, por 2-1. O golo do triunfo gilista foi apontado aos 90+7, depois de uma segunda parte de bom nível dos madeirenses. ‘Final inglório’ é a manchete do JM Desporto.

A I Liga em destaque na capa, também com os jogos do Benfica, que ganhou ao Vitória de Guimarães, e se aproxima da liderança, e do Futebol Clube do Porto, que, neste caso, empatou e falhou a oportundade de se aproximar do topo da tabela.

‘Atacar o regresso aos triunfos’. Esta é a chamada à primeira página dedicada ao Marítimo, que quer voltar aos bons resultados em Mafra. Estes são os destaques, mas há mais para ler na edição de desporto do JM.