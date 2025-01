A Associação de Ténis da Madeira promoveu este sábado, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, a entrega dos prémios aos atletas, clubes e outros agentes desportivos que se destacaram na temporada passada.

Paralelamente, decorreu a cerimónia de tomada de posse dos corpos sociais da associação, cuja direção é chefiada por João Pedro Mendonça, que parte para o quarto mandato à frente dos destinos da associação.

A ocasião lotou a Sala da Assembleia Municipal do Funchal, onde marcaram presença diversas entidades, desde logo Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal, Vasco Costa, ainda presidente em funções da Federação Portuguesa de Ténis, Américo Soares, Rubina Leal, vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, entre outras entidades.

Na ocasião, João Pedro Mendonça congratulou-se pelo trabalho desenvolvido até ao momento por si e pela sua equipa, deixando o repto ao Governo Regional no sentido da necessidade de avançar com o projeto para o complexo desportivo do Papagaio Verde e ainda com a repavimentação dos pisos na Quinta Magnólia.

Miguel Albuquerque respondeu a esse desafio, considerando que o projeto para o Papagaio Verde é muito importante, alertando ainda para a necessidade de “encontrar o equilíbrio” entre o ténis e o padel, conciliando as infraestruturas existentes para a prática das duas modalidades. Realçou ainda que o Porto Santo deve ter um torneio internacional, à semelhança do Ladies Open, preservando o campo de ténis lá existente e construindo também campos de padel.

Lista de Prémios

TÉNIS

Campeonato Regional Sub-12

Singulares Masculinos

1º João Resende (Ludens CM)

2º Rodrigo Chaves (Ludens CM)

3º Francisco Silva (Roberto Costa TC)

Singulares Femininos

1º Vera Ojkic (Roberto Costa TC)

2º Francisca Pestana (CT Funchal)

3º Valentine Ojkic (Roberto Costa TC)

Pares Masculinos

1º João Resende (Ludens CM) / Lourenço Salgueiro (Ludens CM) – X2

2º Martim Nunes (Roberto Costa TC) / Rodrigo Chaves (Ludens CM) – X2

Pares Mistos

1º Vera Ojkic (Roberto Costa TC) / Francisco Silva (Roberto Costa TC) – x2

2º Francisca Pestana (CT Funchal) / Martim Nunes (Roberto Costa TC) – x2

Campeonato Regional Sub-14

Singulares Masculinos

1º Afonso Paulino (Roberto Costa TC)

2º Lucas Nascimento (Ludens CM)

3º João Araújo (Roberto Costa TC)

Singulares Femininos

1º Francisca Marote (Roberto Costa TC)

2º Madalena Fernandes (Roberto Costa TC)

3º Margarida Duque (Ludens CM)

Pares Masculinos

1º Afonso Paulino (Roberto Costa TC) / Pedro Câmara (Roberto Costa TC) x2

2º Lucas Nascimento (Ludens CM) / Tomás Pereira (Ludens CM) x2

Pares Mistos

1º Afonso Paulino (Roberto Costa TC) / Francisca Marote (Roberto Costa TC) x2

2º Pedro Câmara (Roberto Costa TC) / Madalena Fernandes (Roberto Costa TC) x2

Campeonato Regional Sub-16

Singulares Masculinos

1º Afonso Paulino (Roberto Costa TC)

2º João Araújo (Roberto Costa TC)

3º Martim Freitas (Ludens CM)

Singulares Femininos

1º Francisca Marote (Roberto Costa TC)

2º Madalena Fernandes (Roberto Costa TC)

3º Margarida Duque (Ludens CM)

Pares Masculinos

1º Afonso Paulino (Roberto Costa TC) / Pedro Câmara (Roberto Costa TC) x2

2º Bernardo Santos (Roberto Costa TC) / Henrique Gonçalves (Roberto Costa TC) x2

Pares Mistos

1º Afonso Paulino (Roberto Costa TC) / Francisca Marote (Roberto Costa TC) x2

2º Pedro Câmara (Roberto Costa TC) / Madalena Fernandes (Roberto Costa TC) x2

Campeonato Regional Sub-18

Singulares Masculinos

1º Lourenço Paulino (Roberto Costa TC)

2º Bernardo Cardoso (Roberto Costa TC)

3º João Araújo (Roberto Costa TC)

Singulares Femininos

1º Diana Oliveira (Roberto Costa TC)

2º Joana Freitas (Roberto Costa TC)

3º Giorgia Catania (Roberto Costa TC)

Pares Masculinos

1º Lourenço Paulino (Roberto Costa TC) / Bernardo Cardoso (Roberto Costa TC) x2

2º / Henrique Gonçalves (Roberto Costa TC) / João Araújo (Roberto Costa TC)

Pares Mistos

1º Bernardo Cardoso (Roberto Costa TC) / Diana Oliveira (Roberto Costa TC)

2º João Araújo (Roberto Costa TC) / Joana Freitas (Roberto Costa TC)

Campeonato Regional Absoluto

Singulares Masculinos

1º Guilherme Marques (Roberto Costa TC)

2º Sebastião Cortez (Roberto Costa TC)

Pares Masculinos

1º Alexandre Zdimal (Roberto Costa TC) / Guilherme Marques (Roberto Costa TC) x2

2º João Faria Paulino (Roberto Costa TC) / Rúben Cardoso (Roberto Costa TC) x2

Pares Mistos

1º Diana Oliveira (Roberto Costa TC) / Guilherme Marques (Roberto Costa TC) x2

2º Lourenço Paulino (Roberto Costa TC) / Madalena Fernandes (Roberto Costa TC) x2

Campeonato Regional Veteranos +35

Singulares Masculinos

1º Rúben Cardoso (Roberto Costa TC)

2º Nuno Rodrigues (Roberto Costa TC)3º Filipe Caldeira (Roberto Costa TC)

Campeonato Regional Veteranos +40

Singulares Masculinos

1º Alexandre Zdimal (Roberto Costa TC)

2º Nélio Moura (CE O Liceu)

Campeonato Regional Veteranos +50

Singulares Masculinos

1º Piti Borges (AD ‘Os Profetas’)

2º Carlos Vasconcelos (Smash TC)

Campeonato Regional Veteranos +55

Singulares Masculinos

1º Pascoal Abreu (Ludens CM)

2º Carlos Carreira (Ludens CM)

Campeonato Regional Veteranos +60

Singulares Masculinos

1º António José Abreu (Roberto Costa TC)

2º Augusto Graça (Ludens CM)

SQUASH

Campeonato Regional Absoluto

1º Ricardo Sardinha (AD Galomar)

2º Rui Catanho (AD Galomar)

3º Bruno Silva (AD Galomar)

Prémios Especiais

Personalidade do Ano

Miguel Albuquerque

Revelação

Madalena Fernandes (Roberto Costa TC)

Juiz-Árbitro do Ano

Emanuel Gonçalves

Jogador do Ano Ténis

Afonso Paulino (Roberto Costa TC)

Jogadora do Ano Ténis

Francisca Marote (Roberto Costa TC)

Jogador do Ano Squash

Rui Soares (AD Galomar)

Jogadora do Ano Squash

Sofia Aveiro-Pita (AD Sweet Spot Academy)

Treinador do Ano

Roberto Costa (Roberto Costa TC)

Clube do Ano

Ludens Clube de Machico

Menção Honrosa

Equipa AD Galomar em Squash pelo título no Campeonato Nacional de Squash e do 5º Lugar no Campeonato Europeu de Clubes que se realizou em Londres.