Euro2024: Portugal prepara jogo com a França na máxima força

A seleção portuguesa de futebol continuou hoje a preparar o jogo com a França, dos quartos de final do Euro2024, na sexta-feira, com o selecionador Roberto Martínez a contar com os 26 jogadores, em Marienfeld, na Alemanha.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, os jogadores realizaram exercícios de aquecimento com bola, enquanto os guarda-redes efetuaram trabalho específico numa outra zona do relvado, num dia marcado pelo frio e pela chuva.

Depois, nove dos 10 jogadores de campo titulares com a Eslovénia, nos oitavos de final, deslocaram-se para um outro relvado, ficando apenas Vitinha, que foi o primeiro a ser substituído nesse encontro, a trabalhar com o resto do grupo.

Na quinta-feira a seleção portuguesa realiza o último treino antes do jogo com a França, pelas 11:00 locais (10:00 em Lisboa), viajando depois para Hamburgo, onde ao final do dia vão decorrer as habituais conferências de imprensa do selecionador e de um jogador de antevisão da partida.

O jogo entre Portugal e França tem início marcado para sexta-feira, às 20h00, no Volksparkstadion, em Hamburgo, e terá arbitragem do inglês Michael Oliver.