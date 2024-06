Portugal começa hoje a preparar à porta fechada o duelo com a Turquia, da segunda jornada do Grupo F do Euro2024 de futebol, a decorrer na Alemanha, após ter batido na estreia a República Checa (2-1).

Depois do triunfo de terça-feira sobre os checos, em Leipzig, a seleção nacional regressou a Marienfeld, onde está localizado o seu centro de estágios, e começa hoje a pensar no duelo com os turcos, num dia sem agenda para a comunicação social.

Como é hábito, no dia após os jogos, os titulares do jogo na Red Bull Arena deverão realizar trabalho de recuperação.

Portugal defronta no sábado a Turquia, numa partida agendada para as 18:00 (17:00 de Lisboa), em Dortmund.

Na primeira jornada, também em Dortmund, os turcos venceram a Geórgia, estreante absoluto, por 3-1.