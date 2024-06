A anfitriã Alemanha e a Escócia dão hoje o ‘pontapé de saída’ na 17.ª edição do Campeonato da Europa de futebol, que se prolonga até 14 de julho, num embate marcado para o Allianz Arena, em Munique.

Com arbitragem do francês Clément Turpin, o primeiro dos 51 jogos do Euro2024 tem início às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), depois da cerimónia de abertura e de uma homenagem ao recentemente malogrado Franz Beckenbauer.

O 17.º ‘capítulo’ do Europeu, que se começou a jogar há 64 anos, em 1960, é o terceiro alargado a 24 seleções, incluindo a estreante absoluta Geórgia e a Sérvia, que comete pela primeira vez como tal, desde o fim da Jugoslávia.

Entre os participantes, está também Portugal, pela nona vez e oitava consecutiva, que repete as presenças nas edições de 1984 (meias-finais), 1996 (quartos de final), 2000 (meias-finais), 2004 (final), 2008 (quartos de final), 2012 (meias-finais), 2016 (vencedor) e 2020 (oitavos de final).

França, Espanha, a detentora do título Itália, Inglaterra e Alemanha são as cinco campeãs mundiais presentes, num torneio em que Portugal e Países Baixos, já vencedores da prova, e Croácia e Bélgica também querem ter uma ‘palavra a dizer’.

Individualmente, o português Cristiano Ronaldo vai para mais um recorde, quando se tornar o primeiro jogador a alinhar numa sexta edição, ele que já é o futebolista com mais jogos (25), golos (14) e vitórias (12) em fases finais.

As atenções também se vão centrar muito no francês Kylian Mbappé, que foi, há dois anos, o melhor marcador do Mundial de 2022, disputado no Qatar, e assinou recentemente contratado com o campeão europeu Real Madrid.

A fase final realiza-se de 14 de junho a 14 de julho, começando com uma primeira fase com seis grupos de quatro equipas, apurando-se os dois primeiros de cada e os quatro melhores terceiros. Depois, a partir dos ‘oitavos’, é sempre a eliminar.