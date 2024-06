Estrutura desaba e origina susto no Complexo de Gaula (com fotos)

A final da Taça da Madeira (Platina) de juniores, em futebol, entre Juventude Atlântico e Andorinha, que se está a disputar no Complexo de Gaula, ficou marcada por um episódio que esteve próximo de assumir contornos mais graves.

Tudo aconteceu na sequência de um golo, no início do jogo onde a assistência festejou efusivamente apoiada numa estrutura/varandim, que desabou, com o encontro a estar interrompido durante vários minutos no sentido de sanar a situação e o perigo para a assistência.

Segundo foi possível apurar, cerca de três dezenas de adeptos ficaram ligeiramente combalidos na sequência do desabamento da estrutura, tendo sido prontamente assistidos por massagistas dos clubes. Porém, o episódio chegou a assustar verdadeiramente, dado a aparatosa queda de alguns adeptos que se apoiaram na vedação para festejar o golo.