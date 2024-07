Os espanhóis ganharam ontem o Campeonato da Europa e são agora os únicos a vencer por quatro vezes a competição. Num jogo intenso, com oportunidades para ambos os lados, prevaleceu a jovem geração ofensiva de Espanha. Os ingleses perdem pela segunda vez consecutiva a final. Ainda não é desta que volta para casa.

Este é o tema que faz a manchete do suplemento desportivo do JM, onde em destaque está também o treinador do Nacional, Tiago Margarido, que espera mais oito reforços. Já para o Marítimo, hoje é dia de novo teste contra o Alverca.

Nas outras modalidades, João Jacinto bisa na Volta à Madeira, com Rosa Martins a celebrar a vitória em femininos. E no voleibol de praia, a quarta etapa animou o areal dourado do Porto Santo.