Eleições do FC Porto marcadas para 27 de abril

As eleições dos órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio 2024-2028 estão agendadas para 27 de abril, no Estádio do Dragão, no Porto, confirmou hoje à agência Lusa a Mesa da Assembleia Geral do vice-campeão nacional de futebol.

O ato eleitoral realiza-se num sábado, entre as 09:00 e as 20:00, num fim de semana em que também está prevista a receção dos ‘dragões’ ao Sporting, da 31.ª jornada da I Liga.

De acordo com os estatutos do FC Porto, o sufrágio tem de ser efetuado, no máximo, até 30 de abril, sendo que a sua data deve ser comunicada pela Mesa da Assembleia Geral, atualmente liderada por José Lourenço Pinto, com uma antecedência mínima de 60 dias.

As candidaturas têm de divulgar os nomes para a presidência dos órgãos sociais até 30 dias antes das eleições e podem anunciar as respetivas listas na íntegra até 17 de abril.

Detentor de 15 mandatos ininterruptos à frente do FC Porto e dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial, Pinto de Costa vai concorrer com André Villas-Boas, ex-treinador da equipa principal de futebol, e o empresário Nuno Lobo, derrotado em 2020.