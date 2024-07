Bom dia!

O X Torneio Intermunicípios começou ontem e promete animação de sobra. A elite do futebol regional no escalão de sub-14 volta a se defrontar, aguardando-se equilíbrio e competitividade num evento que congrega todas as autarquias.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a 12ª Liga de Veteranos. Mais de mil atletas em representação de todos os concelhos. Encerramento da época também serviu para entregar os prémios individuais. Bruno Fernandes (Aura) foi o melhor da 1.ª Divisão, Vítor Paulo (Porto da Cruz) sobressaiu na 2.ª.

Saiba ainda que Gabriel e Penha já mostram serviço no Nacional. Reforços marcaram na vitória (3-0) sobre o Marítimo B.

Na II Liga, Talismã alvinegro é reforço do Marítimo. Carlos Daniel vai representar os verde-rubros, depois de ter ajudado a formação preto-branca a alcançar a subida na época passada.

Saiba ainda que dupla franco-italiana foi a mais rápida a chegar à Madeira. Frédéric Ponsenard e Paolo Manganelli demoraram cerca de 12 horas a navegar de Marselha até ao Caniçal.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!