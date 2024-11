Agora está pronto para colocar “mãos à obra” e “pôr em prática o programa” que foi apresentado aos clubes e associações”. Entende, aliás, que não há tempo a perder, pois “2025 é já daqui a um mês” e os Internacionais de Portugal de juniores no CAR ocorrem “daqui a duas semanas, que conta com quase 200 atletas inscritos”.

O ex-líder do CDR Prazeres e da Associação de Badminton da Madeira tomou hoje posse e refere, em declarações à Rádio Calheta, que já efetuou a primeira reunião de trabalho com a nova equipa federativa.

Duarte Anjo reconhece a “responsabilidade elevada” do seu novo cargo, o qual será exercido consigo entre a Madeira e o Continente, dispensando, por isso, a sua presença constante em território continental. “Agora há todo o tipo de tecnologias que facilitam a comunicação da equipa”.

Pretende, ainda, “preparar a parte do desporto escolar, um projeto inovador que requer muito trabalho e preparação”. “A equipa já está delineada e no terreno e os contactos vão começar já na próxima semana”, acrescenta, direcionando igualmente atenções rumo ao “ciclo olímpico para 2028”.

Na sua estrutura constam outros dois madeirenses: Vânia Camacho, no Conselho de Arbitragem, e o João Mendes no Conselho de Fiscalização. Um facto que diz ser um orgulho pessoal, que deve ser estendido à Região. “É sinal de que a Madeira está a formar quadros de dirigismo desportivo ao mais alto nível e não é só no badminton”, esclarece.

Em jeito de conclusão, aproveita para “agradecer à direção cessante pela forma como apresentou todo o panorama do badminton nacional” à sua equipa, mas também “ao elevado número de clubes e associações que subscreveram” o programa apresentado pela lista que encabeçou, não se esquecendo de também deixar palavras elogiosas à família. “Estive ausente durante muito tempo”, reconhece.