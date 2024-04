Dinarte Nóbrega venceu, este sábado, a Rampa da Camacha, num duelo aceso com Gregório Faria, levando a melhor o campeão em título por 2,18 segundos.

O piloto do LBS Motor Club RX 01, que teve um início de época atribulado em 2024 com a desistência na Rampa da Ponta do Sol, regressou assim aos triunfos, vencendo duas das quatro subidas oficiais e obtendo o melhor somatório de tempos.

Nas duas últimas subidas, Gregório Faria esteve bem perto e chegou a ser o mais rápido na terceira, mas acabou por ficar no segundo lugar.