Dinarte Nóbrega (LBS Motor Club RX01) venceu, este sábado, a Rampa Regional da Ribeira Brava, numa prova marcada pelo equilíbrio na disputa pelo primeiro lugar. Gregório Faria (AG AG 1000), que chegou a estar muito bem posicionado para sair com a liderança reforçada no Troféu Regional de Rampas AMAK, ficou na segunda posição.

À partida para a quarta e última subida oficial, Dinarte Nóbrega e Gregório Faria disputavam taco a taco a primeira posição. O piloto do AG AG 1000, que lidera nas contas do Troféu Regional de Rampas entrou ao ataque, mas uma má abordagem numa das últimas curvas do troço acabou por custar-lhe alguns segundos. Dinarte Nóbrega, que é campeão em título, mas que tem protagonizado uma época difícil, aproveitou e selou a vitória na sexta prova do calendário de 2024.