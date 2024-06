Bom dia!

Portugal sofreu a bom sofrer, mas acabou por ser feliz num jogo repleto de equívocos e de surpresas no onze lançado pelo selecionador nacional. A equipa das Quinas esteve a perder, mas contou com a ‘ajuda’ de Hranac, defesa checo que apontou um autogolo e ‘ofereceu’ o tento vitorioso a Francisco Conceição já em período de compensações. Vitinha eleito o melhor em campo; Ronaldo disputa inédito sexto Europeu; Pepe torna-se no mais velho de sempre em fases finais; Duas apostas certeiras no TotoEuro JM.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda carrocel de emoções na ‘fan zone’ do Madeira Shopping.

Saiba também que Turcos batem (3-1) Geórgia e lideram o grupo e que Faleceu Juca, um homem do desporto. O professor Rui Rodrigues dedicou a vida à causa desportiva, dividindo a sua atividade entre a docência e o futebol federado. Tinha 69 anos.

