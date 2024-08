Danilovic: “São preciso dois para fazer um acordo”

Prestes a assinar contrato com o Marítimo, o médio Vladan Danilovic escreveu uma mensagem de despedida nas redes sociais, destinada aos adeptos e funcionários do Nacional, clube que representou nas últimas épocas.

O internacional bósnio confessa que a “separação” ao ex-clube “iria doer tanto”, ainda assim reforça que “são precisos dois para fazer um acordo”.

“Obrigado por tudo, obrigado por tanto! Nunca vou te esquecer”, publicou, referindo que todos trabalharam juntos “para devolver o Nacional ao lugar onde pertence, na primeira liga”.

Após quatro temporadas nos alvinegros, Danilovic regressou na última madrugada à Madeira, devendo ser oficializado nas próximas horas como reforço do Marítimo.

Leia na íntegra a mensagem de Vladan Danilovic:

“Meu querido clube, meus queridos torcedores.

Depois de 4 anos lindos e inesquecíveis, é hora de nos despedirmos.

Eu não tinha ideia que essa separação iria doer tanto... esse esporte e negócio muitas vezes são cruéis e eu senti isso melhor na pele dessa vez porque são precisos dois para fazer um acordo!

Tudo o que posso dizer é que me sinto orgulhoso e honrado por ter vestido a camisa Nacional.

Quero agradecer a todas as pessoas do clube, aos treinadores, à equipe médica, ao Adrian e a todos os meus companheiros que me acolheram de coração aberto e acreditaram em mim, e agradeço especialmente a vocês, queridos Nacionalistas, pelo carinho e amor de do primeiro dia ao último.

Muitos momentos difíceis mas também bonitos acompanharam-nos neste percurso, mas trabalhámos todos juntos para devolver o Nacional ao lugar onde pertence, na primeira liga.

Obrigado por tudo, obrigado por tanto!

Nunca vou te esquecer.

Atenciosamente Dani.”