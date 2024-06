No dia que termina o prazo para a apresentação de candidaturas aos órgãos sociais do Nacional, Daniel Meneses, marcou uma conferência para explicar que, para o ato eleitoral que se realiza no próximo dia 17 de junho, não será candidato.

“Ao ouvir os sócios, que são a alma e o maior ativo deste clube, desejo as maiores felicidades aos novos órgãos sociais do Nacional e em particular ao Eng. Rui Alves, como novo presidente para o próximo triénio e que tenha sucesso desportivo do Nacional”.

Nas últimas eleições, em 2021, Rui Alves foi reeleito para um décimo mandato como presidente do Nacional, com um total de 437 votos, o equivalente a 71%, contra os 186 de Daniel Meneses.

Meneses afirmou que se opõe à venda da SAD e que “é possível sucesso desportivo sem essa venda”, como aconteceu esta época.