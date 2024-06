O CS Marítimo informou, no seu site, que o vínculo contratual com três jogadores terminou. Em concreto, refere o clube em notas publicadas, terminou a ligação com Amir Abedzadeh, guarda-redes iraniano, de 31 anos, que teve duas passagens pelo emblema verde-rubro, totalizando cinco temporadas e meia ao serviço do clube, e o futebolista seguirá um novo rumo na carreira.

“O CS Marítimo agradece o empenho, profissionalismo e dedicação de Amir Abedzadeh e deseja-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais para esta nova etapa da carreira”, lê-se no site do clube.

Também agradece o empenho de René Santos, cuja ligação contratual também está terminada. “Ao longo do seu percurso de Leão do Almirante ao peito, o brasileiro, de 32 anos, vestiu a camisola por mais de 100 ocasiões, em jogos oficiais, ao longo das duas passagens que teve pelo clube”, dá conta.

Por fim, o clube informa que o jogador Higor Platiny vai deixar o CS Marítimo. “O avançado brasileiro, de 33 anos, que chegou à Madeira no início da temporada 2023-24, terminou o seu vínculo com o emblema maritimista, onde jogou 44 jogos (oficiais e particulares) ao serviço do clube. O CS Marítimo agradece o empenho, profissionalismo e dedicação de Higor Platiny e deseja-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais para esta nova etapa da carreira”.