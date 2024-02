Cristiano Ronaldo investigado por gesto obsceno na Liga Saudita

De acordo com a imprensa árabe, o Conselho de Disciplina da Federação Saudita de Futebol abriu um inquérito para apurar responsabilidades num alegado gesto obsceno feito por Cristiano Ronaldo, após a vitória do Al Nassr sobre o Al Shabab, por 3-2.

No final do encontro, no campeonato saudita, os adeptos da equipa adversária provocaram Cristiano Ronaldo ao gritar pelo nome de Lionel Messi. O jogador reagiu e fez um gesto aparentemente obsceno, ao colocar a mão perto das partes íntimas. O comportamento gerou vários comentários nas redes sociais, aguardando-se agora pelos resultados do inquérito disciplinar.