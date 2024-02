O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol arquivou o processo de inquérito sobre o alegado aliciamento do Sporting a jogadores do Marítimo, aos quais terá sido proposto um ‘incentivo de 400 mil euros para não perderem com o Benfica.

O arquivamento, dado hoje a conhecer através de comunicado publicado no site da Federação, foi decidido após não ter sido colhida qualquer prova suscetível de confirmar as alegações feitas numa reportagem da SIC, EM 2018.

“No que respeita à eventual conduta de aliciamento indevido de jogadores terceiros por ocasião do jogo disputado, no dia 08.05.2016, entre a Marítimo da Madeira - Futebol, SAD e a Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD, a contar para a 33.ª jornada da Liga NOS, da época desportiva 2015/2016, não foi colhida qualquer prova que permita afirmar a existência de indícios suficientes de que a Sporting Clube de Portugal SAD, ou alguém a seu mando, tenha proposto o pagamento da quantia de €400.000,00 ao plantel da Marítimo SAD, a dividir por todos os seus elementos, em caso de empate ou de vitória sobre a Sport Lisboa e Benfica SAD”, lê-se no comunicado da Secção Profissional do Conselho de Disciplina da FPF.