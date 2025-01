A capa do Desporto da edição de hoje do JM tem em destaque o jogo de ontem que opôs o FC Porto ao Santa Clara.

O avançado portista Galeno falhou dois penáltis, o segundo no último minuto dos descontos, e, por isso, o FC Porto não foi além de um empate (1-1) na receção à equipa açoriana. Este é um resultado que acentua a crise no Dragão.

Incólume a crises, Cristiano Ronaldo continua a pontuar na sua longa carreira. Ontem, voltou a marcar e já soma 920 golos oficiais. Está cada vez mais próximo do objetivo do milhar de golos.

Depois do polémico áudio libertado, Bruno Lage veio dar explicações e deixou a garantia de que não se demitia.

Portugal continua imparável no Mundial de Andebol. Ontem, cilindrou o Chile e já sabe que vai encontrar a Alemanha nos quartos de final.

Nota de destaque para a vitória do Nacional no futsal. A equipa madeirense conquistou o título regional na última jornada.

“Camacha empata, Marítimo B e Machico derrotados”; e “Galomar volta a perder com a Ovarense” compõem as restantes chamadas do Desporto de hoje.