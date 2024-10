Carlos León, figura de proa do ténis de mesa internacional, conta com três Jogos Olímpicos no curriculum. Coordenador no Rio de Janeiro e delegado técnico em Tóquio e Paris, o madeirense enaltece o reforço da subvenção da República para o próximo ciclo olímpico, frisando ao JM que Portugal tem feito “omeletes sem ovos”.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a Liga dos Campeões. Daniel marcou o ponto. Um golo de Daniel Bragança, aos 84 minutos, ofereceu ontem um ponto (1-1) ao Sporting em Eindhoven. Os leões sentiram problemas em diversas fases do encontro, mas fizeram por merecer a igualdade. Lage quer continuar a vencer mesmo contra o Atlético de Madrid (20:00). Na Liga Conferência: Guimarães ambicioso na receção (15:30) ao NK Celjeis.

Saiba ainda que André Sousa confia nas “probabilidades” do Nacional frente ao Benfica e que Silas quer uma equipa com muito rigor defensivo.

Paulo Carvão é o novo diretor do Porto Santo Golfe é outro assunto a não perder.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!