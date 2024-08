O piloto italiano Simone Campedelli já reagiu à desqualificação no Rali Vinho Madeira. Visivelmente abalado, garantiu que se a deliberação se manter, a equipa não irá para a estrada este sábado.

“Se a decisão de mantiver não vamos para a estrada, nem em super rally. Viemos para ganhar o rali, estávamos na frente. Venci 5 das 7 classificativas e era o líder incontestável. Estou muito triste e dói muito ser desclassificado assim. Não fiz nada que colocasse a segurança em risco. A partir do momento que estava em cima da jante parei, meti o pneu e cheguei ao final, com pneu na jante. Não sabemos ainda se vamos recorrer, estamos a falar na equipa. Vamos ver”, disse o piloto.

Recorde-se que a organização do Rali Vinho Madeira recebeu um relatório do Delegado Técnico da FPAK sobre a viatura do italiano, referindo ter conduzindo num troço de ligação após PEC4 não cumprindo o artigo 34.1.5 do RRSR que cita “um carro de competição só pode ser conduzido sobre as quatro rodas completas incluindo os pneus. Qualquer viatura que não cumpra com este artigo será considerado como desistente de acordo com o artigo 54”.