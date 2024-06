Campeão Sporting tem estágio no Algarve e defronta Union SG e Sevilha

O Sporting volta a fazer o estágio de pré-época no Algarve entre 13 e 24 de julho, período em que defrontará os belgas do Union Saint-Gilloise e os espanhóis do Sevilha, informou hoje o clube lisboeta.

O Union SG, vice-campeão belga e vencedor da Taça da Bélgica, vai disputar o acesso à UEFA Champions League e será o primeiro teste, em 17 de julho, enquanto o embate com o Sevilha será no dia 23, com ambos os jogos agendados para o Estádio do Algarve.

O regresso ao trabalho do campeão nacional, orientado por Rúben Amorim, está previsto para 01 de julho.

Em 2024/25, o Sporting tem entrada direta na Liga dos Campeões, depois de ter conquistado o título da I Liga, com 90 pontos, mais 10 do que o Benfica, vice-campeão.