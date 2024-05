Calheta Roller Skate junta 204 atletas de 15 nacionalidades

A terceira edição do Calheta Roller Skate, que decorrerá no dia 1 de junho na Pista de Patinagem dos Prazeres, contará com 204 atletas de 15 nacionalidades.

Os pormenores desta competição internacional foram revelados esta manhã por Alípio Silva, responsável técnico, numa conferência de imprensa que teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho da Calheta.

Alípio Silva prometeu “um bom espetáculo desportivo”, revelando que Espanha é o país com maior participação da prova, onde 28% dos patinadores são internacionais. O responsável agradeceu ainda “o apoio de todas as entidades”, em especial da Câmara Municipal da Calheta.

Já Ricardo Andrade, do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, manifestou “toda a disponibilidade” do clube para apoiar os projetos e eventos na modalidade.

Por outro lado, Juan Gonçalves, da Direção Regional de Desporto, felicitou a organização, vincando “os resultados de excelência” da modalidade, fruto de muita “competência e esforço”.

Já Doroteia Leça, presidente da Câmara em exercício, aproveitou a oportunidade para lançar o convite à população para que assista a este que será “um espetáculo de beleza singular” proporcionado por um desporto de “muita elegância”.

Destacou-se, de resto, a importância deste evento na promoção do destino Madeira, de forma particular do concelho da Calheta.