Nos primeiros cinco jogos em casa esta época, o Marítimo tem em média menos mil espectadores do que no início da temporada transata. Ainda assim, o clube mantém a liderança no ranking de assistências na II Liga.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Nacional. Rui Alves atento ao mercado.

Saiba ainda que técnico Pedro Ferrer vai treinar guarda-redes do Valladolid e que Isabel Góis e Neide Duarte querem ajudar Portugal no Europeu de andebol.

