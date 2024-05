Bica rescinde com o Marítimo

O avançado Bica rescindiu contrato com o Marítimo, conforme comunicou esta quarta-feira o clube madeirense.

“A Marítimo da Madeira – Futebol, SAD torna público que o atleta José Manuel Bica Reis decidiu rescindir unilateralmente o contrato de trabalho que o vinculava a esta Sociedade Desportiva até final da época desportiva 2025/2026, invocando justa causa”, pode ler-se na nota publicada no ‘site’ dos verde-rubros.

De resto, o Marítimo declara que “no tempo e local próprios demonstrará, os motivos invocados pelo atleta para pôr termo ao contrato são falsos e infundados, pelo que a rescisão é abusiva e ilícita”.

Nesse sentido, a SAD irá “impugnar judicialmente a rescisão” e reclamar do jogador e do novo clube, envolvido no aliciamento e na rescisão, a indemnização legal e contratualmente prevista.