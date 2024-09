A ilha da Madeira vai ser o palco do Mundial de canoagem de mar, entre 03 e 06 de outubro, com o sub-23 Bernardo Pereira a ser o maior candidato português à luta pelas medalhas.

“O nosso grande especialista é o Bernardo Pereira, madeirense da Calheta. Foi campeão do mundo júnior e sub-23 e é o atual campeão da Europa. Apesar da sua idade, espero que possa lutar pelos lugares de pódio também na categoria absoluta, na qual tem feito top 10. A jogar em casa, pode fazê-lo...”, elogiou o presidente da Federação Portuguesa de Canoagem (FPC), Vítor Félix.

A competição decorre sempre a favor do vento e ondulação (‘downwind’), sendo que se espera vento de norte, facto que resultará em regata com partida no Machico rumo ao Funchal; se o vento soprar de sul, então o evento terá sentido Calheta-Funchal.

“É a terceira vez que este Mundial se realiza em Portugal, a primeira na Madeira. Estava na hora da ilha assumir essa responsabilidade, já que tem experiência na organização de grandes eventos nacionais e internacionais, bem como nas condições de segurança de mar. É justo que esta competição decorra aqui”, sublinhou o dirigente.

A seleção portuguesa é composta por 12 elementos, contudo a prova é aberta a todos os canoístas, pelo que os olímpicos Fernando Pimenta, Teresa Portela e Emanuel Silva, que este ano terminou a carreira, vão competir e abrilhantar o evento.

“Claro que num registo diferente, não estão na equipa nacional. Estes campeonatos são abertos a quem quer participar. O Fernando, o Emanuel e a Teresa vão num outro registo, pois não é a sua especialidade de eleição”, esclareceu.

Em 2013, o Mundial de canoagem de mar decorreu entre Esposende e Viana do Castelo e em 2022 foi o percurso inverso.

Ancorado no evento, organizado pela Associação de Canoagem da Madeira em parceria com a FPC e a Federação Internacional de Canoagem (ICF), estão várias provas do calendário nacional, integradas no Madeira Ocean Challenge, que principiam este domingo.

Convocados da seleção de Portugal:

- SS1 Sénior

Artur Pereira (CN Marecos), David Fernandes (CN Calheta), Sara Sotero (Costa do Sol) e Raquel Elias (CC Amora).

- SS1 Sub-23

Bernardo Pereira (CN Calheta), João Ornelas (AN Câmara de Lobos), Ana Quintão Brito (CN Prado) e Luísa Pereira (CTM)

- SS1 Juniores

Yan Vilaça (CC Amora), Leonardo Kersten (CC Setúbal), Inês Ferreira (CC Setúbal) e Constança Frazão (CN OCA).

- SS2 Seniores misto

Artur Pereira/Maria Rei e David Fernandes/Sara Sotero.

- SS2 Sub-23 misto

Bernardo Pereira/Ana Quintão Brito e João Ornelas/Luisa Pereira.

- SS2 juniores misto

Yan Vilaça/Constança Frazão e Leonardo Kersten/Inês Ferreira.