Atleta madeirense voltou a destacar-se numa prova internacional de badminton. ‘Berenguer de ouro na Sérvia’ é a manchate da capa do JM Desporto que assinala o primeiro lugar do jovem.

As emoções do Euro2024 estão no JM desde o início. Na edição de hoje, destacamos a vitória da Hungria frente à Escócia, que foi eliminada da competição, e o empate entre a Suíça e a Alemanha, por 1-1, já nos descontos.

Ainda sobre este Europeu, destaque para as atenções da imprensa internacional que recaem sobre a Seleção Portuguesa, depois da vitória expressiva frente à Turquia. Jogadores tiveram a oportunidade de estar com as respetivas famílias, nomeadamente Ronaldo que esteve com Georgina.

No Nacional, ‘Chucho agradece na hora da despedida’. O avançado, de partida para o Guimarães, despediu-se, de forma emotiva do clube madeirense. Esta e outras notícias poderão ser lidas nesta edição.