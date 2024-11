O Benfica perdeu em Munique, frente ao Bayern, por 1-0, em partida inserida na 4.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

O único golo da partida foi apontado por Musiala, ao minuto 68, num encontro onde a formação portuguesa registou 0 remates enquadrados com a baliza.

O Benfica mantém os seis pontos, no 19.º posto, enquanto o Bayern, com os mesmos pontos dos ‘encarnados’, está na 17.ª posição.

Na próxima jornada, refira-se que o Benfica joga no reduto do Mónaco, no próximo dia 27 deste mês.