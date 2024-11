A capa do Desporto de hoje é dominada pela imagem vitoriosa do Rally Madeira Legend 2024.

O piloto francês, François Delecour, evidenciou na Madeira todos os atributos que o consagraram na modalidade. A vitória foi avassaladora e o espetáculo uma constante, nomeadamente no ‘slalom’ que encheu ontem a Avenida do Mar.

Em destaque está também o talento de Tiago Berenguer.

O madeirense fez ontem história ao sagrar-se vencedor de badminton em seniores masculinos. É o mais novo campeão de sempre, superando o recorde de Ricardo Fernandes.

O calhetense Tiago Borrageiro conquistou o título na categoria D e mereceu o reconhecimento camarário.

“Machico goleia, verde-rubros vacilam em casa”; “Bielorrussa Dmitriuk confirma favoritismo”; “Ribeira Brava amplia vantagem na liderança”; “Atraso do treinador vale multa de 1500 euros”; “Pirotecnia na Reboleira castigada pela Liga”; e “Portugal defende invencibilidade na Croácia” representam as restantes chamadas na capa do Desporto.