A Assembleia Geral do Marítimo, que já se está a realizar neste momento no Complexo Desportivo do Marítimo, conta com pouco público.

A assistir à apresentação e votação do relatório de contas do clube e ainda à doação das ações da SGPS que detém o Complexo Desportivo do Marítimo está um máximo de 150 sócios.