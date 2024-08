Artur Soares Dias decidiu terminar a carreira. O árbitro não irá apitar mais qualquer jogo tanto em Portugal como em partidas de competições organizadas pela UEFA ou FIFA.

A decisão de Artur Soares Dias, que esteve no Euro’2024, foi comunicada ao Conselho de Arbitragem em carta enviada no início do mês.

Face à decisão de Soares Dias, aguarda-se que seja nomeado outro nome para o quadro de árbitros desta temporada.

Foram quase 20 anos de arbitragem e 704 jogos apitados. Artur Soares Dias destacou-se ao arbitrar em grandes provas internacionais como os Jogos Olímpicos, Liga dos Campeões e o Euro 2024.