Arouca quer Tiago Margarido

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, poderá ser o próximo técnico do Arouca, segundo adianta este sábado o Jornal de Notícias.

Anunciada que está a saída do treinador Daniel Sousa para o Sp. Braga, isto só após o final do campeonato, a direção do Arouca ativou o plano B, segundo o JN, que já vinha a trabalhar há algum tempo.

A prioridade é Tiago Margarido, treinador alvinegro que tem feito crescer a alma nacionalista, depois da brilhante época que tem vindo a fazer ao comando do Nacional.

Jovem e ambicioso, Tiago Margarido, 35 anos, é visto como futuro técnico do Arouca. Margarido é o “cabeça de lista” de poucos nomes que satisfazem a direção do Arouca, num processo que está a ser liderado por Joel Pinho, o diretor desportivo.

O diretor desportivo arouquense, avança o artigo do JN, aprecia as características do treinador, que se encontra em final de contrato.

Porém, sabe o JM, Rui Alves colocou uma nota de opção para o Nacional, mas o Arouca estará na disponibilidade de avançar mesmo assim, chegando a um acordo com os madeirenses.