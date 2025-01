Os portugueses Tiago Apolónia e Fu Yu conseguiram hoje a qualificação para a segunda ronda de qualificação do Singapura Smash, competição de ténis de mesa em que Marcos Freitas e Shao Jieni tiveram entrada direta para o mapa final.

No Singapore Sports Hub, em Singapura, Tiago Apolónia (95.º do ranking mundial) eliminou o australiano Nicholas Lum (63.º), com um triunfo por 3-1, e vai defrontar esta sexta-feira o indiano Manush Shah (78.º).

Quanto a Fu Yu (65.ª), venceu por 3-0 a camaronesa Sarah Hanffou (114.ª) e tem como próxima adversária a eslovaca Tatiana Kukulva (132.ª).

O único português a ficar pelo caminho foi João Geraldo (98.º), que perdeu por 2-3 com o belga Cedric Nuytinck (99.º), numa partida em que esteve a vencer por duas vezes.