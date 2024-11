Bom dia!

Andorinha voa com Ronaldo

Craque madeirense foi distinguido com as ‘Quinas de Platina’ pela FPF. Jovens atletas do Andorinha participaram na gala em homenagem às origens do capitão da seleção.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a Liga das Nações. Nuno Mendes elogia qualidade polaca.

Saiba ainda que no Nacional Rui Alves sinaliza cinco dispensáveis. Presidente já desvendou saídas e quer contratar dois ou três reforços em janeiro.

Não perca também uma iniciativa do Azinhaga com um torneio solidário que ajudou mais carenciados.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!