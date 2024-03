Bom dia!

O Académico e o CS Madeira, na Divisão de Honra de andebol, em masculinos e femininos, respetivamente, têm objetivos diferentes nesta fase de subida. A equipa masculina descarta a subida e procura potenciar atletas. Já o CS Madeira deseja a promoção, numa luta que se prevê muito intensa.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Campeonato de Portugal com a Camacha atenta ao Montalegre-Limianos. Se a formação do Limianos pontuar hoje, os madeirenses ficam arredados da subida.

Já na I Liga, Benfica e Sporting entram hoje em ação.

Saiba ainda que mau tempo cancela São Vicente Cup. O vento forte danificou estruturas e levou a organização a terminar a competição precocemente.



