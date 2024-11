Bom dia!

Rúben Amorim despediu-se ontem de Alvalade com uma goleada (4-1) ao colosso Manchester City, rival do seu próximo emblema, o United. Gyokeres, com mais três golos, foi o homem de um jogo marcado, também, pelo agradecimento dos adeptos ao técnico sportinguista. Lage confia que o Benfica fará “um grande jogo” hoje em Munique.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a I Liga. Nacional quebra malapata com duas décadas. Já o Marítimo tem menos pontos do que na época passada.

Saiba ainda que Ribeira Brava aproveita tropeções adversários e que no andebol Gustavo Miers e Matias Abreu estão ansiosos por representar Portugal.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!