Acusado de violação, Dani Alves planeava fugir para o Brasil, diz colega de cela

Esta é uma revelação feita pelo ex-companheiro de prisão do jogador brasileiro: Dani Alves planeava fugir para o Brasil, na sequência da acusação de que é alvo de violação de uma jovem em Espanha.

Recorde-se que o internacional está detido há mais de um ano.

No entanto, conforme noticia o Notícia ao Minuto, que cita o programa ‘Fiesta’, do canal espanhol Telecinco, a intenção do futebolista era a de escapar para o país de origem assim que recebesse liberdade condicional.

“Assim que lhe dessem a liberdade condicional ele iria fugir para o Brasil”, revelou o colega de cela.

De relembrar que Dani Alves está a ser julgado pelo alegado crime de violação de uma jovem em dezembro de 2022, numa discoteca em Barcelona. O julgamento arrancou este ano, tendo já feito três pedidos de liberdade condicional.