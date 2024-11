A historiadora, investigadora e professora universitária Raquel Varela lança, no próximo dia 13 de novembro, em Lisboa, um novo livro sobre a vida do padre José Martins Júnior.

Intitulado de ‘O Canto do Melro’, a autora descreve o livro como um retrato de uma vida surpreendente, “radicalmente humanista e revolucionária”, que reflete o percurso subversivo do padre Martins, hoje a poucos dias de completar 86 anos.

A sessão de lançamento desta “aventura” que começou a ser trabalhada há cerca de uma década terá lugar no Âmbito Cultural do El Corte Inglés de Lisboa, às 18h30, com a presença de figuras como Sérgio Godinho, Miguel Real, Fernando Dacosta e António Marujo, a par do protagonista da obra.

No dia 16 de novembro, data em que é assinalado o aniversário do padre Martins Júnior, o livro será lançado na Madeira, no Ribeira Seca, com uma festa popular organizada pela comunidade local, onde o pároco é eternamente acarinhado. O evento, aberto ao público, decorre a partir das 14h00 no Centro Cívico e inclui momentos de poesia, atuação da tuna fundada pelo padre, dança, poncha e gastronomia tradicional.

O ‘Canto do Melro’ estará disponível em todas as livrarias a partir de 21 de novembro e tem um outro lançamento agendado para o Porto, no dia 7 de dezembro, com duas sessões – às 15h00 na Unicepe e às 18h00 no El Corte Inglés Gaia.

A capa do romance foi ilustrada por Robson Vilalba, sendo a obra editada pela Bertrand Editora.