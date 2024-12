O ETUMa - Festival de Tunas Universitárias da Madeira realiza-se nos próximos dias 6 e 7 (sexta-feira e sábado), no Funchal, este ano com o calor dos ritmos brasileiros.

Na sexta-feira, há noite de serenata, no Colégio dos Jesuítas, com entrada livre, um espetáculo em que todos os grupos participantes darão a conhecer as respetivas serenatas.

O festival propriamente dito acontece no sábado, no Centro de Congressos da Madeira. Para este espetáculo é preciso bilhete, fazendo parte do alinhamento atuações musicais da Tuna Organizadora (TUMa) e grupos convidados.

Vão estar a concurso, a Tuna Bruna – Tuna Universitária da Figueira da Foz, T.U.S.A. Tuna Universitas Scientiarum Agrariarum da ilha Terceira e a Augustuna – Tuna Académica do Minho.

Já no registo Extra-Concurso, participa a Tuna D’Elas – Tuna Feminina da Universidade da Madeira, a ABM – Associação de batucada da Madeira e, na condução do festival estará o Compadre Jodé.

“As Tunas a concurso são selecionadas, maioritariamente, com base na sua qualidade musical. Uma vez que, ano após ano, há o objetivo de realização do melhor Festival de sempre, são convidadas as tunas que, por muitos, são consideradas de topo. Por sua vez, estas, estando a concorrer para diversos prémios, entre os quais ‘Melhor Tuna em Palco’, ‘Melhor Pandeireta’, ‘Melhor Porta-Estandarte’, ‘Melhor Instrumental’, ‘Melhor Solista’, ‘Melhor Original’, entre outros, trazem o melhor espetáculo possível”, explica a organização.